День в истории: каким был первый публичный выход принцессы Маргарет с мужем Тони после их свадьбы

В начале их отношений и семейной жизни пара много путешествовали и появлялась в светском обществе. Оба любили быть в центре внимания.

Это фото было сделано 28 июня 1960 года, спустя полтора месяца после их свадьбы. Принцесса и ее муж Тони прибывают в Эрлс-Корт в Лондоне. Это было первое совместное публичное мероприятие пары после их свадьбы. Турнир представляет собой ежегодный этап мероприятий, проводимых подразделениями британских военных служб.

Принцесса маргарет и Энтони Армстронг-Джонс, Лондон 28 июня 1960 года / Фото: Associated Press

30-летняя принцесса Маргарет одета в платье миди с короткими рукавами и цветочным принтом. У нее на голове был массивный головной убор, на шее - жемчужное ожерелье из пяти нитей, она была в длинных белых перчатках и в руках держала маленькую белую сумку. Также в руках у нее была, похоже, меховая горжетка. Видимо, июньские вечера в Лондоне в те времена были достаточно прохладными.

Энтони был в черном фраке, серых брюках в тонкую полоску, жилете, белой рубашке и с галстуком.

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