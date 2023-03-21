День в истории: каким было фото с крестин королевы Елизаветы II

Недавно мы узнали, что принц Гарри и Меган Маркл крестили свою дочь Лилибет. И решили вспомнить, а каким было первое фото королевы Елизаветы II в день ее крещения.

Снимками дочери Лилибет, которая была названа в честь королевы Елизаветы II, Гарри и Меган, к сожалению, с публикой не делились. Но мы точно знаем, что она не была одета в королевское крестильное платье, в котором обычно крестят королевских малышей. Вспоминаем, как крестили саму Елизавету II.

Принцесса Елизавета родилась в 1926 году и стала первенцем принца Альберта, будущего короля Георга VI, и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон, герцогини Йоркской и будущей королевы Елизаветы.

На снимке запечатлена Елизавета, у нее на руках - дочь, принцесса Елизавета, а рядом стоит принц Альберт. Новорожденная принцесса одета в крестильное одеяние, которое использовалось в королевской семье из поколения в поколение.

Принцесса Елизавета с родителями герцогом и герцогиней Йоркскими (будущими королем и королевой) / Фото: Getty Images

Елизавета Боуз-Лайон на фото запечатлена в длинном платье, а у нее на шее жемчужное ожерелье. На момент рождения первенца ей было 26 лет. Принц Альберт, который через десять лет стал королем Великобритании, был в тот день одет в строгий костюм, белую рубашку и галстук.

Читайте также: