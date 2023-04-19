День в истории: какой была роскошная свадьба Грейс Келли и князя Ренье III

В этот день 67 лет назад сыграли свадьбу князь Монако Ренье III и голливудская актриса Грейс Келли.

Церемония венчания пары состоялась 19 апреля 1956 года, а гражданская роспись - 18 апреля. Красотка Грейс Келли шла под венец в платье, сшитом для нее художником по костюмам кинокомпании Metro Goldwyn Mayer Хелен Роуз, которая ранее создавала костюмы для героинь Келли в кино. Это был своеобразный свадебный подарок от модельера для Грейс.

Подробнее об этом платье мы рассказывали вот здесь.

Церковная церемония состоялась на следующий день в соборе Святого Николая Монако под председательством епископа Жиля Барта. Свадьбу, по оценкам, посмотрели более 30 миллионов зрителей по телевидению. В ту ночь пара уехала в семинедельный круиз для молодоженов по Средиземному морю на яхте принца.

После замужества Грейс Келли стала княгиней Монако и родила мужу троих детей – сына князя Альбера II (ныне правящего) и двух дочерей – принцессу Каролину и принцессу Стефанию.

Грейс Келли и князь Ренье III / Фото: Associated Press

Грейс Келли и князь Ренье III / Фото: Associated Press

13 сентября 1982 года Грейс Келли, находясь за рулем своего автомобиля, перенесла легкое кровоизлияние в мозг, из-за которого потеряла контроль над управлением авто и съехала с крутой извилистой дороги вниз по склону горы высотой 37 метров. Ее дочь принцесса Стефани находилась в этот момент с ней в машине. Принцесса была доставлена ​​в больницу Монако (позже переименованную в Больничный центр принцессы Грейс) с травмами головного мозга и грудной клетки, а также переломом бедренной кости. Она умерла на следующую ночь в 22:55 после того, как ее муж Ренье решил отключить систему жизнеобеспечения.

Грейс Келли / Фото: Associated Press

Грейс Келли / Фото: Associated Press

Принцесса Стефани получила легкое сотрясение мозга и перелом шейного позвонка и не смогла присутствовать на похоронах своей матери.

Грейс Келли и князь Ренье III / Фото: Associated Press

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