День в истории: княгиня Грейс Келли с маленьким сыном Альбером на его первом публичном портрете

14 марта князь Альбер II отпраздновал свое 65-летие. Сегодня мы вспоминаем, каким был его первый публичный портрет.

В архивах мы нашли снимок, на котором новорожденный Альберт, которому только исполнилось три дня, запечатлен на руках у своей матери - принцессы Монако Грейс Келли. Фото было сделано 17 марта 1958 года.

На фото молодая мать, для которой Альбер стал первенцем и наследником князя Ренье III, держит младенца на руках. Они запечатлены в постели. Грейс Келли одета в белое платье с длинными рукавами, сына они прижимает к груди, он сладко спит, а она смотрит прямо в камеру.

Княгиня Грейс Келли с сыном Альбером / Фото: Associated Press

Сегодня сын Грейс Келли – князь Альбер II – правит Монако. Он женат на Шарлин Уиттсток, и они воспитывают двоих детей – дочь принцессу Габриэллу и сына Жака.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / Фото: Getty Images

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