Забавное фото: конфуз принцессы Маргарет, который часто случается и с принцессой Кейт

Королевские особы тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Нам попался забавный снимок из архива, который был датирован 1959 годом, и запечатлены на нем принцесса Маргарет и королева Елизавета II.
На снимке сестры сфотографированы в Балморале, в Шотландии. Это тот самый замок, где в сентябре 2022 года скончалась королева Елизавета II.
Это был теплый летний день, похоже, в Балморале королевская семья, как обычно, проводила летние каникулы. Маргарет и Елизавета стояли в ожидании прибытия 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра, который должен был остановиться в замке на ночь.
Ветер в этот день сыграл злую шутку с принцессой Маргарет, вздернув подол ее юбки буквально доверху. Ее королевское Высочество продолжала изящно стоять, словно ничего и не произошло.
Много лет спустя такие конфузные ситуации не раз случались с Кэтрин, принцессой Уэльской.
К слову, подобный конфуз происходил и с принцессой Дианой.
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