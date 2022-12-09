Забавное фото: конфуз принцессы Маргарет, который часто случается и с принцессой Кейт

Королевские особы тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Нам попался забавный снимок из архива, который был датирован 1959 годом, и запечатлены на нем принцесса Маргарет и королева Елизавета II.

На снимке сестры сфотографированы в Балморале, в Шотландии. Это тот самый замок, где в сентябре 2022 года скончалась королева Елизавета II.

Это был теплый летний день, похоже, в Балморале королевская семья, как обычно, проводила летние каникулы. Маргарет и Елизавета стояли в ожидании прибытия 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра, который должен был остановиться в замке на ночь.

Ветер в этот день сыграл злую шутку с принцессой Маргарет, вздернув подол ее юбки буквально доверху. Ее королевское Высочество продолжала изящно стоять, словно ничего и не произошло.

Принцесса Маргарет и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Много лет спустя такие конфузные ситуации не раз случались с Кэтрин, принцессой Уэльской.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

К слову, подобный конфуз происходил и с принцессой Дианой.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

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