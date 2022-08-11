День в истории: король Эдуард VIII с женой Уоллис Симпсон на Бермудских островах

Король Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон очень любили своих собак и проводить время на Бермудских островах.

На этом снимке, сделанном в этот день, 11 августа 1940 года, герцог и герцогиня Виндзорские запечатлены как раз с одной из своих домашних собак в Доме правительства на Бермудских островах.

Они отправлялись в Нассау, где герцог приступил к своим обязанностям губернатора Багамских островов.

Уоллис одета в элегантный белый костюм, у нее ее фирменная прическа, а в ушах - серьги-клипсы. Отрекшийся от престола король одет в серый костюм, белую рубашку и полосатый галстук.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Фото: Associated Press

Про историю любви этой неординарной пары снято несколько фильмов. Самый известный из них – "МЫ. Верим в любовь", режиссером которого выступила Мадонна. О том, что же было такого особенного в американке Уоллис Симпсон, ради которой наследник британской короны Эдуард отрекся от престола, мы рассказывали вот в этом материале.

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