День в истории: королева Елизавета II на открытии самого большого памятника украинской писанке

Сегодня в пасхальное воскресенье нам попался интересный архивный снимок королевы Елизаветы II.

На нем Ее Величество королева запечатлена на фоне гигантского пасхального яйца во время своего визита в Канаду. Сопровождал тогда монарха мэр города Вегревиль, где и был установлен самый большой памятник украинской писанке, памятник был открыт в 1975 году и получил название Вегревильская писанка. Как раз на открытие этого памятника и приезжала в Канаду королева Великобритании Елизавета.

Как рассказывает исследовательница истории Устина Стефанчук на сайте localhistory, в 1970-х годах, чтобы отпраздновать столетие Канадской королевской конной полиции, власти города Вегревиль поставили задачу спроектировать памятник, символизм которого отражал бы, с одной стороны, происхождение и культуру большинства жителей этих окрестностей, то есть украинцев, а с другой – был бы символом жизни, благополучия и безопасности, на страже которых, собственно, стоит полиция. Правда, по этому поводу среди общины шли дискуссии, и даже нашлись недовольные таким посвящением украинского памятника, учитывая не всегда благосклонное отношение упомянутой полиции к ранним украинским эмигрантам, в частности в период канадской политики интернирования во время Первой мировой войны.

Королева Елизавета II / Getty Images

Но, несмотря на это в 1975 году власти города установили памятник, который сегодня является одним из самых узнаваемых символов Канады и наибольшим монументальным упоминанием о роли украинских эмигрантов в истории этой страны. Он называется Вегревильская писанка.

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