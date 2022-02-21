День в истории: королева Елизавета II в красивом платье и головном уборе во время тура по Индии

У королевы Елизаветы II за ее долгую жизнь и 70-летнее правление было очень много различных туров и поездок.
На этом архивном снимке Ее Величество любуется изысканным цветочным произведением во время своего тура по садам Лалбаг в Бангалоре, Индия, фото было сделано в этот день 21 февраля 1961 года.
Одета королева Елизавета II в платье, белые перчатки и головной убор. На шее у нее жемчужное колье - как и все эти годы правления, королева носит только такие украшения. В руках монарх несет огромный цветочный венок.
Напомним, недавно мы показывали вам первый портрет Елизаветы II с правнуками, который был сделан уже после смерти ее мужа принца Филиппа.
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