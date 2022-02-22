День в истории: королева Елизавета II в меховом пальто и шапке на мероприятии

День в истории: королева Елизавета II в меховом пальто и шапке на мероприятии

Сегодня рассматриваем еще архивное фото британской королевской семьи.

На снимке запечатлена королева Елизавета II, кадр был сделан в этот день 22 февраля, но в 1973 году, когда она вместе со своим супругом принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским посещали международную штаб-квартиру бригады мальчиков и девочек в Парсонс-Грин, в Лондоне.

Ее Величество выглядела в тот день очень радостной. Она была в двубортном пальто с меховой отделкой на воротнике, меховой шапке, перчатках, а в руках держала подаренный ей букет цветов. Из украшений на Ее Величестве были любимые жемчужные серьги.

Королева Елизавета II / Associated Press

С годами любовь королевы к украшениям из жемчуга стала ничуть не меньше. Сегодня в свои почти 96 лет она все так же надевает серьги из жемчуга и жемчужные колье.

Королева Елизавета II / Associated Press

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