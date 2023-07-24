День в истории: как королева Елизавета II в платье необычного фасона возвращалась из Шотландии

Королева Елизавета II за долгие 70 лет своего правления очень много путешествовала.

В этот день, 24 июля 1967 года, Ее Величество королева вместе со своим старшим сыном принцем Чарльзом возвращалась из Шотландии в лондонский аэропорт.

Принц Чарльз как раз завершил учебу в школе Гордонстоун и готовился к поступлению в Тринити-колледж в Кембридже в октябре 1967 года.

На фото королева Елизавета, которой был 41 год, запечатлена в платье длины до колен подол которого слегка приподнялся при резком порыве ветра. Монарх дополнила образ кожаными туфлями-лодочками, высокими черными перчатками и головным убором. На шее у Елизаветы было три нити жемчуга, а в ушах жемчужные серьги.

Королева Елизавета II и принц Чарльз, 1967 год / Фото: Associated Press

Монарх всю жизнь обожала носить свои жемчужные украшения. Ее любимые жемчужные серьги были на ней, когда Ее Величество провожали в последний путь.

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