День в истории: королева Елизавета II в роскошном вечернем платье блистала на балу

Этот день в 1959 году королева Елизавета II находилась с официальным визитом в США.

На снимке королева Елизавета II запечатлена в вечернем атласном платье, высоких белых перчатках и с маленькой серебристой сумкой в руках. На голове у Ее Величества тиара с изумрудами и бриллиантами, в ушах - соответствующие серьги, на шее - колье, а на запястье - браслет. Волосы монарха уложены в красивую укладку кудрями, а на лице макияж.

Елизавета запечатлена на входе в Большой бальный зал отеля Hilton в Чикаго, 6 июля 1959 года, на банкет у мэра Чикаго Ричарда Дейли. Королева восседала на троне всего семь лет, но уже так уверенно исполняла свои королевские обязанности.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Напомним, правила Елизавета II долгих 70 лет и ушла из жизни мирно 8 сентября 2022 года в замке Балморал, в Шотландии.

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