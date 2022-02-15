День в истории: королева Елизавета II в турне, а ее сестра - принцесса Маргарет - впервые стала крестной

День в истории: королева Елизавета II в турне, а ее сестра - принцесса Маргарет - впервые стала крестной

У членов британской королевской семьи за долгую историю их правления накопилось множество интересных архивных фотографий.

Это фото королевы Елизаветы II было сделано 15 февраля 1966 года. Монарх запечатлена на снимке вместе с графом Эйвоном, который принимал королевскую чету - Елизавету и ее мужа принца Филиппа - в своем доме на вилле Нова на Барбадосе, Вест-Индия. Супруги тогда совершали поездку по Карибскому морю. На Елизавете II было белое платье, интересный головной убор, брошка, пришпиленная к платью, жемчужное колье и жемчужные серьги.

Королева Елизавета II / Associated Press

Также в этот день 15 февраля 1955 года было сделано фото принцессы Маргарет, она запечатлена в темных очках и легком платье без рукавов в старой английской гавани после прибытия на Антигуа, в Британской Вест-Индии, во время своего турне доброй воли.

Принцесса Маргарет / Associated Press

Еще одно фото сестер - принцесс Елизаветы и Маргарет - датировано 15 февраля 1948 года, тогда Маргарет впервые стала крестной матерью. Ее крестницей стала Мэрилин Эмма Маргарет, дочь майора и миссис Джон Лайсетт Уиллс, родившаяся 1 декабря 1947 года. Крестины прошли в церкви Всех Святых в Бинфилде, в Беркшире. На крестинах тогда присутствовали принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский Филипп.

Принцессы Елизавета и Маргарет / Associated Press

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