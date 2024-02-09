День в истории: королева-мать на крещении, а королева Елизавета II в Карибском туре

9 февраля 1937 года британский король Георг VI и королева Елизавета были запечатлены покидающими дом № 3 по Белгрейв-сквер в Лондоне. Там они присутствовали на крещении дочери герцога и герцогини Кентских. Елизавета появилась на публике в этот день в белом платье и длинном пальто с меховым воротником и с поясом на талии. На шее у нее было жемчужное ожерелье, а на голове шляпа. Королева Елизавета была модницей, любила меха и бриллианты, а о ее зимнем стиле мы рассказывали ранее.

Король Георг VI и королева Елизавета, 9 февраля 1937 года / Фото: Associated Press

В этот же день 29 лет спустя ее дочь королева Елизавета II с супругом принцем Филиппом находились в туре по Карибскому морю. Это было в 1966 году. На фото они едут в открытой машине на слете школьников в Королевском парке Овал, порт Боли, Тринидад. Королева была в светлом платье в принт с короткими рукавами, белой шляпе и перчатках. У нее на шее было жемчужное ожерелье, а в ушах жемчужные серьги. Герцог Эдинбургский был в сером костюме, белой рубашке и с черным галстуком.

Королева Елизавета II и ее муж принц Филипп, 9 февраля 1966 год / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы рассказывали, какими были последние минуты жизни Елизаветы II.

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