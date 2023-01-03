День в истории: милое фото герцога и герцогини Виндзорских с их питомцами на королевском лайнере

Сегодня нам попалось архивное фото короля Эдуарда VIII, отрекшегося от трона ради своей возлюбленной – американской актрисы Уоллис Симпсон, ставшей впоследствии его женой и получившей титул герцогини Виндзорской.

На фото, датированном 3 января 1956 года, герцог и герцогиня Виндзорские, Эдуард и Уоллис, и двое их питомцев (пара очень любила собак породы мопс) на борту лайнера Queen Mary, который пришвартовался в Нью-Йорке.

Уоллис одета в темное пальто с меховым воротником, черные туфли и высокие кожаные перчатки. На лице у Уоллис вуаль, а в ушах - серьги с камнями. Рядом с ней стоит черная кожаная сумка, а на руках она держит мопса, который также в пальто с меховым воротником, как у хозяйки.

Эдуард в пестрых брюках и длинном таком же пальто, обут в черные туфли. У его ног запечатлен второй мопс, одетый так же, как и первый.

Герцог и герцогиня Виндзорские / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали вам историю любви Уоллис и Эдуарда, которая легла в основу не одного голливудского фильма. Самый известный из них – "МЫ. Верим в любовь", режиссером которого выступила Мадонна.

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