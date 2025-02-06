День в истории: принц Чарльз выбрал для помолвки с Дианой Спенсер особенную для королевской семьи дату

Принц Уэльский Чарльз сделал предложение леди Диане Спенсер на несколько недель раньше, чем это стало известно широкой общественности.

Публично о помолвке наследника британского престола Букингемский дворец объявил 24 февраля 1981 года. Но на самом деле принц Чарльз сделал предложение Диане 6 февраля и выбрал он для этого весьма странную дату- день смерти короля Георга VI. Впрочем, этот день был также и днем восшествия на престол королевы Елизаветы II – матери Чарльза – поэтому, как будущий король, он, возможно, руководствовался именно этим событием.

Еще три недели после этого помолвка Чарльза и Дианы хранилась в секрете.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Напомним, на свою помолвку будущая принцесса Диана выбрала кольцо с сапфиром, и мы рассказывали историю этого кольца.

Кольца Дианы и Чарльза / Фото: Associated Press

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