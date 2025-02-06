День в истории: принц Чарльз выбрал для помолвки с Дианой Спенсер особенную для королевской семьи дату

Принц Уэльский Чарльз сделал предложение леди Диане Спенсер на несколько недель раньше, чем это стало известно широкой общественности.
Публично о помолвке наследника британского престола Букингемский дворец объявил 24 февраля 1981 года. Но на самом деле принц Чарльз сделал предложение Диане 6 февраля и выбрал он для этого весьма странную дату- день смерти короля Георга VI. Впрочем, этот день был также и днем восшествия на престол королевы Елизаветы II – матери Чарльза – поэтому, как будущий король, он, возможно, руководствовался именно этим событием.
Еще три недели после этого помолвка Чарльза и Дианы хранилась в секрете.
Напомним, на свою помолвку будущая принцесса Диана выбрала кольцо с сапфиром, и мы рассказывали историю этого кольца.
Также вы можете почитать, чем отличались кольца принцессы Дианы и королевы Камиллы – первой и второй жен короля Чарльза соответственно.
Читайте также:
- Носила не только принцесса Диана: королевские кольца с сапфирами
- Они носят бриллианты: рассматриваем помолвочные кольца британских королевских невест
- Бриллианты, сапфиры и рубины: помолвочные кольца принцесс и королев