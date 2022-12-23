День в истории: принцесса Диана на королевском крещении в Сандрингеме

Нам попался архивный кадр принцессы Дианы, который был сделан в этот день, 23 декабря 1990 года.

В этот день принцесса Уэльская вместе с остальными членами британской королевской семьи находилась в Сандрингеме.

Фото было сделано после службы в церкви, на которой крестили принцессу Евгению Йоркскую. Принцесса Диана была близкой подругой матери Евгении – Сары Фергюсон, герцогини Йоркской.

На принцессе короткий красно-белый жакет в принт "собачий зуб" и черно-белая юбка в такой же принт. На голове широкополая яркая шляпа с широкой черной лентой и вуалью, ее Диана придерживает рукой от ветра. Принцесса в черных перчатках, под мышкой держит лаковый клатч, а в руке – скромный букет цветов.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали фото и самой принцессы Евгении, которую после церемонии крещения на руках держала мама Сара Йоркская.

Сара Йоркская с дочерью принцессой Евгенией / Фото: Associated Press

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