День в истории: принцесса Диана с сыном Уильямом в его первом королевском турне

Принцесса Диана родила своего первенца принца Уильяма в июне 1982 года, а уже в марте 1983-го взяла сына с собой в его первое королевское турне.

Принцу Уильяму тогда было девять месяцев. На фото, которое было сделано в этот день, 20 марта 1983 года, принцесса Диана держит маленького сына на руках в аэропорту Алис-Спрингс, Австралия. Семья прибыла туда, чтобы начать свое королевское турне.

Принцесса одета в платье-рубашку с интересным воротником, на запястье у нее часы, а волосы идеально уложены в прическу. Маленький Уильям в вышитой белой рубашке.

Принцесса Диана с сыном принцем Уильямом / Фото: Associated Press

Кстати, Кейт и Уильям тоже брали маленького сына принца Джорджа в свое турне в Австралию в 2014 году, их первенцу тогда тоже было около года.

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