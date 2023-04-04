День в истории: принцесса Диана в объективах папарацци после удаления зуба мудрости

У принцесс тоже иногда болят зубы, все как у обычных людей. Сегодня нам в архиве попался снимок принцессы Дианы, когда ее запечатлели впервые на публике после того, как она в клинике удалила зуб мудрости.

Кадр был сделан 4 апреля 1989 года. Принцесса Уэльская Диана тогда впервые появилась на публике после рутинной процедуры. Она прибыла в тот день в отель Claridges в Лондоне на благотворительный обед.

Одета Диана была в светлый жакет с белой вставкой на груди и в юбку в тон, в ушах у нее сверкали золотые серьги с жемчужными камнями, ресницы были подчеркнуты синей тушью, а на губы нанесла блеск. Ее волосы были уложены в фирменную прическу.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Принцесса Диана выглядела прекрасно и улыбалась папарацци, которые везде и всюду ее преследовали.

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