День в истории: принцесса Диана в стильном розовом платье и шляпе-таблетке приветствовала австралийцев

Принцесса Диана была не только народной любимицей, но и истинной модницей.

В этот день, 7 апреля 1983 года, сорок лет назад Ее Высочество принцесса Уэльская находилась в туре со своим мужем - принцем Чарльзом - в Австралии. Фотографы запечатлели Диану, когда она здоровалась с людьми во Фримантле, которые пришли ее поприветствовать.

В тот день принцесса была одета в розовое платье-миди в мелкий горох с длинными рукавами и подчеркнутой талией. В тон платью на голове у нее была шляпа-таблетка.

Под мышкой Диана держала белый клатч-конверт, а на ее пальце сверкало то самое помолвочное кольцо, купленное Чарльзом, которое сейчас с гордостью носит принцесса Уэльская Кэтрин.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Недавно мы вспоминали, как Диану приветствовала толпа во время тура по Австралии в Канберре. Стиль юной принцессы Уэльской был утонченным, и она почти всегда выглядела великолепно.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

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