День в истории: принцесса Елизавета с мамой ходила на рождественское шоу

Рождество всегда было особенным праздником для британской королевской семьи.
Мы нашли архивный снимок, на котором принцесса Елизавета и ее мама - королева Елизавета, супруга короля Георга VI, посещали накануне Рождества утренник детского рождественского шоу "Где кончается радуга" в Холборн-Эмпайр, в Лондоне. Мероприятие проходило 21 декабря 1937 года. Принцессе Елизавете тогда было 11 лет.
В 2022 году королевская семья впервые отпразднует Рождество без королевы Елизаветы II. Она мирно ушла из жизни в сентябре 2022-го, а на престол вступил ее старший сын - король Чарльз III.
Подданным предстоит услышать первую рождественскую речь короля, которую будут транслировать по телевидению накануне Рождества.
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