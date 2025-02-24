День в истории: редкое видео с помолвки принца Чарльза и принцессы Дианы

24 февраля 1981 года принц Уэльский Чарльз объявил о помолвке с леди Дианой Спенсер.

Известно, что принц Чарльз на самом деле сделал предложение своей тогдашней девушке леди Диане еще 6 февраля 1981 года, но в течение еще трех недель их помолвка хранилась в тайне.

Принц Чарльз и принцесса Диана в день помолвки / Фото: Getty Images

Мы нашли видео, в котором видно, как Чарльз и Диана позировали возле Букингемского дворца в Лондоне, когда миру стало известно о том, что они обручены.

На пальце Дианы появилось большое помолвочное кольцо из 18-каратного белого золота, украшенное овальным цейлонским сапфиром 12 карат, обрамленным четырнадцатью бриллиантами.

День помолвки Чарльза и Диана: как пара позировала возле Букингемского дворца

Почему принцесса Уэльская выбрала сапфир, мы рассказывали ранее в материале.

Кольцо создали королевские ювелиры из британской ювелирной компании Asprey. Королева Елизавета II в качестве свадебного подарка подарила Диане брошь с сапфирами.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Свадьбу Чарльз и Диана сыграли в том же году, 29 июля.

Принц Чарльз и принцесса Диана в день своей свадьбы / Фото: Associated Press

Напомним, своей второй жене - королеве Камилле - Чарльз также сделал предложение в феврале. Это произошло 10 февраля 2005 года.

Читайте также: