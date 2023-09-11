День в истории: родители королевы Елизаветы II позировали на фоне разрушенного войной Букингемского дворца

На этом архивном фото, которое было снято в этот день, 11 сентября 1940 года, запечатлен король Великобритании Георг VI (отец принцесс Елизаветы и Маргарет) со своей женой Елизаветой Боуз-Лайон. Они сфотографированы вместе с командой спасателей, расчищаютщих завалы Букингемского дворца в Лондоне. Дворец был поврежден во время ночного немецкого воздушного налета.

Король Георг VI и королева Елизавета, сентябрь 1940 года / Фото: Associated Press

Георг был одет в военную форму, а его супруга в длинное платье, пальто и шляпу, и даже обута в туфли на каблуках. По-королевски она выглядела даже во время войны.

К слову, в те тяжелые военные годы, король Георг VI отказался переехать в Канаду из соображений безопасности. Его семья и даже совсем юные дочери - принцессы Елизавета и Ммаргарет - остались вместе с ним в Англии.

Принцессы Елизавета и Маргарет / Фото: Associated Press

Напомним, на днях мы вспоминали первую годовщину со дня смерти королевы Елизаветы II и рассказывали вам, что изменилось в королевской семье после смерти монарха.

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