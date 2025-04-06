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День в истории: сегодня исполняется 20 лет со дня смерти князя Монако Ренье III
6 апреля годовщина смерти князя Монако — Ренье III. Он скончался в 2005 году.
Князь Ренье III правил с 1949 года по 2005 год, почти 56 лет.
На княжеский престол он вступил после того, как 9 мая 1949 года скончался его дед, князь Луи II. Формально наследницей титула была мать Ренье, княгиня Шарлотта, но она отказалась от престола в пользу своего сына.
Ренье III был женат на американской оскароносной актрисе Грейс Келли. В 1982 году супруга князя погибла в автокатастрофе.
Несмотря на то, что у супругов были сложные отношения с взаимными обидами и изменами, Ренье искренне переживал смерть жены и был раздавлен ее гибелью.
До конца своих дней он оставался вдовцом и после смерти в 2005 году был похоронен рядом со своей женой.
Напомним, ранее мы рассказывали о проклятии рода Гримальди.