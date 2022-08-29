В этот день, в далеком 1944 году, во время Второй мировой войны Черчилль был запечатлен фотографами, когда 29 августа прибыл в Лондон после поездки на передний край Средиземноморья перед конференцией в Квебеке.

Одетый в длинное пальто, фирменную шляпу и с тростью в руках Уинстон Черчилль немного улыбался, проходя мимо репортеров того времени.

Позже премьер-министр посетил Вторую квебекскую конференцию - встречу на высшем уровне между США и Великобританией, которая проходила в Квебеке с 11 по 16 сентября 1944 года. В совещании участвовали тогдашний президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, министр финансов США Генри Моргентау, министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, а также Объединенная группа начальников штабов. На мероприятии был одобрен план уничтожения нацистской Германии.

Борис Джонсон, который написал книгу о Черчилле, писал про Уинстона как про человека легендарного, несравненного стратега, человека чрезвычайно смелого, красноречивого и гуманного. Нет сомнений, что и сам Борис, который не побоялся приехать в украинскую столицу в День независимости 24 августа и прогуляться по Майдану, демонстрирует миру свое бесстрашие, вдохновляясь культовой личностью Черчилля.

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

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