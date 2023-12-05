День в истории: Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII позировали на крыльце своего парижского дома

Герцог и герцогиня Виндзорские были изгнаны из Великобритании и почти всю свою жизнь прожили в Париже.

Отрекшийся от британского трона король Эдуард VIII в 1936 году решил, что не может исполнять свои обязанности монарха без женщины, которую он любит. Уоллис, которая к тому моменту уже дважды была разведена, стала его первой и единственной женой, с которой Эдуард прожил до самой смерти в 1972 году.

Это фото супругов было сделано 5 декабря 1945 года, Уоллис и Эдуард (в быту Уоллис называла мужа Дэвид), запечатлены в саду своего парижского дома на бульваре Суше, 24.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Фото: Associated Press

Она одета в темный костюм, состоящий из жакета и прямой юбки, обута в туфли на каблуках и в белых перчатках, а в руках держит сумку. В ее ушах крупные серьги, а к воротнику жакета пришпилено несколько булавок. Эдуард в сером классическом костюме и туфлях.

Ранее мы рассказывали, как Уоллис Симпсон спасла британскую монархию и почему король Эдуард VIII был недостоин трона.

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