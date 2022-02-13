День в истории: Уоллис Сипсон с мопсом на руках посещала выставку клуба собаководов

День в истории: Уоллис Сипсон с мопсом на руках посещала выставку клуба собаководов

Не секрет, что Уоллис Сипсон – жена не коронованного короля Эдуарда VIII – очень любила собак породы мопс.

На этом снимке, датированном 13 февраля 1956 года, герцогиня Виндзорская запечатлена на ежегодной выставке Вестминстерского клуба собаководов в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. На руках у нее собака-мопс, которая принадлежала Арнольду Кантону.

Уоллис и Эдуард были большими любителями собак породы мопс. Всего у них было 11 собак. Пес по кличке Даймонд был любимцем герцога Виндзорского. Известно, что за несколько недель до смерти Эдуарда VIII пес сбежал из дома, а буквально за день до кончины экс-короля вернулся, вероятно, чтобы проститься.

Уоллис Симпсон / Associated Press

Эдуард души не чаял в собаках, как и его жена Уоллис. Мопсы четы Виндзорских гостили вместе с хозяевами в роскошных отелях и встречали гостей, а перед приемами им устраивали ванну и обрызгивали любимыми духами герцогини Уоллис - Miss Dior. Ели мопсы из серебряных мисок и только свежеприготовленную еду - куриные грудки, телячью печень и отборную говядину. А галеты придворный повар пек для них ежедневно, поскольку герцог считал неприемлемым их покупать не свежими.

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII / Getty Images

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