День в истории: в макси-платье и с лисьей горжеткой в руках королева мать Елизавета посещала скачки

У королевы Елизаветы II была очень интересная мать. Сегодня, в День матери, который отмечают в Британии, хотим показать вам один архивный кадр с Елизаветой Боуз-Лайон.

Этот кадр было снято 19 марта 1937 года, когда королева Елизавета шла к королевской ложе, сопровождаемая огромной толпой, где она должна была наблюдать за скачками Grand National, в Эйнтри, Ливерпуль.

Одета королева в тот день была в светлое макси-платье, поверх которого был жакет с интересной отделкой на рукавах, а в руке она держала меховую горжетку из лисы. Ее Величество была в аккуратной шляпе, с жемчужным ожерельем на шее и высоких перчатках. А обута была в ботильйоны на каблуках.

Королева мать Елизавета / Фото: Associated Press

Через два месяца – 17 мая 1937 года состоялась коронация короля Георга VI, мужа Елизаветы и отца принцесс Елизаветы и Маргарет.

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