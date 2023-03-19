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День в истории: в макси-платье и с лисьей горжеткой в руках королева мать Елизавета посещала скачки

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
63
Время на прочтение
1 мин
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День в истории: в макси-платье и с лисьей горжеткой в руках королева мать Елизавета посещала скачки

Королева мать Елизавета / Фото: Associated Press

У королевы Елизаветы II была очень интересная мать. Сегодня, в День матери, который отмечают в Британии, хотим показать вам один архивный кадр с Елизаветой Боуз-Лайон.

Этот кадр было снято 19 марта 1937 года, когда королева Елизавета шла к королевской ложе, сопровождаемая огромной толпой, где она должна была наблюдать за скачками Grand National, в Эйнтри, Ливерпуль.

Одета королева в тот день была в светлое макси-платье, поверх которого был жакет с интересной отделкой на рукавах, а в руке она держала меховую горжетку из лисы. Ее Величество была в аккуратной шляпе, с жемчужным ожерельем на шее и высоких перчатках. А обута была в ботильйоны на каблуках.

Королева мать Елизавета / © Associated Press
Королева мать Елизавета / Фото: Associated Press

Через два месяца – 17 мая 1937 года состоялась коронация короля Георга VI, мужа Елизаветы и отца принцесс Елизаветы и Маргарет.

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Дата публикации
Просмотры
63
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