День в истории: вспоминаем милую фотосессию Дианы и Чарльза с сыном Уильямом

Когда дети принца и принцессы Уэльских были маленькими, родители часто устраивали семейные фотосессии. Теперь эти кадры являются историческими архивами.

Мы нашли фото, сделанные в этот день, 22 декабря 1982 года, когда принц Чарльз и принцесса Диана снимались в семейной фотосессии со своим маленьким сыном принцем Уильямом. Мальчику тогда только исполнилось шесть месяцев.

Принцесса Диана с сыном Уильямом / Фото: Associated Press

Снимали кадры в Кенсингтонском дворце в Лондоне, резиденции, где жила чета Уэльских. Диана в красно-белом платье и с погремушкой в руках, а Чарльз держит сына на руках и улыбается. Уильям сконцентрирован на игре.

Напомним, вчера мы показывали вам, как выглядела одна из рождественских открыток Дианы и Чарльза, на которой они были запечатлены с сыновьями Уильямом и Гарри. Фото было сделано в 1987 году.

Принцесса Диана и принц Чарльз с сыном Уильямом / Фото: Associated Press

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