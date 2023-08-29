День в истории: вспоминаем свадьбу королевы Сони и короля Харальда

В этот день состоялась свадьба норвежского наследного принца Харальда и Сони Харальдсен, будущей королевы Норвегии.

Пара познакомилась в июне 1959 года на вечеринке, устроенной Йоханом Х. Стенерсеном. Позже в августе наследный принц пригласил ее на свой выпускной бал, где они впервые сфотографировались вместе.

Будущая королева Соня и наследный принц Харальд в день своей свадьбы / Фото: Associated Press

Их роман длился долгих девять лет (просто как у Кейт и Уильяма Уэльских). И долгое время они держали отношения в секрете, поскольку Соня была простолюдинкой, но наследный принц дал понять своему отцу, королю Олаву V, что он останется холостым на всю жизнь, если не сможет жениться на девушке, которую он любит.

Будущая королева Соня и наследный принц Харальд / Фото: Getty Images

Фактически это положило бы конец правлению его семьи и, вероятно, монархии в Норвегии, поскольку Харальд был единственным наследником престола. В результате кронпринц получил разрешение на брак от своего отца и правительства и 19 марта 1968 года пара объявила о своей помолвке.

Будущая королева Соня и наследный принц Харальд в день своей свадьбы / Фото: Getty Images

Свадьба состоялась в том же году – 29 августа 1968 года в соборе Осло. Соня получила титул Королевского Высочества и титул наследной принцессы Норвегии, а с 17 января 1991 года, когода ее муж стал королем Харальдом V стала королевой-консортом.

Напомним, недавно мы вспоминали, что прошептал принц Уильям жене Кейт перед их поцелуем на балконе.

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