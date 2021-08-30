День в истории: вспоминаем свадьбу норвежского кронпринца Харальда с простолюдинкой Соней Харальдсен

Королевские свадьбы всегда такие красивые. Сегодня вспоминаем церемонию кронпринца Норвегии Харальда и его супруги Сони.

Церемония их бракосочетания состоялась 29 августа 1968 года в Осло. Впервые Соня Харальдсен встретилась с наследным принцем Харальдом (будущим королем Харальдом V) на вечеринке, устроенной Йоханом Х. Стенерсеном. Позже в августе наследный принц пригласил ее на свой выпускной бал, где они впервые сфотографировались вместе. Они встречались девять лет, и все это время их отношения держались в секрете, поскольку Соня была не королевских кровей.

Вскоре наследный принц дал понять своему отцу, королю Улафу V, что он останется холостым на всю жизнь, если не сможет жениться на девушке, которую любит. Это фактически положило бы конец правлению его семьи и, вероятно, монархии в Норвегии, поскольку Харальд был единственным наследником престола (у него также есть две сестры). Улаф V проконсультировался с правительством, и в результате 19 марта 1968 года Соня обручилась с наследным принцем Харальдом. Пара поженилась 29 августа 1968 года в соборе Осло. Соня стала наследной принцессой Норвегии и получила титул Ее Королевского Высочества.

Принц Норвегии Харальд и его невеста Соня / Associated Press

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Это фото было сделано в день венчания пары. На нем 31-летний наследный принц Харальд ведет свою невесту, мисс Соню Харальдсен, после их бракосочетания. На ней лаконичное белое платье и длинная фата, а в руках она держит букет цветов.

В браке у Сони и Харальда родилось двое детей: дочь принцесса Марта Луиза и сын кронпринц Хокон, он и является главным наследником престола.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Getty Images

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