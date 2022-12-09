День в истории: юная королева Елизавета II в пышном платье и меховой накидке на торжественном приеме

Королева Елизавета II правила долгие 70 лет, и за годы ее пребывания на троне она посетила огромное количество самых разнообразных мероприятий.

В этот день, 9 декабря 1957 года, королева Елизавета II присутствовала на приеме, посвященном столетию лондонского альпийского клуба.

На фото британского монарха сопровождает сэр Джон Хант, известный лидер британских альпинистов в покорении Эвереста и президент альпийского клуба. Сзади справа от королевы идет герцог Эдинбургский.

В тот день она была облачена в платье из парчи с пышным подолом и меховую накидку. На голове у монарха была бриллиантовая тиара, на шее - колье, в ушах - серьги, а через плечо - пояс Ордена подвязки. Также в руках Елизавета несла маленькую сумочку на двух коротких ручках.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

В 1957 году Елизавета II отпраздновала первое пятилетие своего правления.

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