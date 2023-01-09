День в истории: какой была юная принцесса Елизавета во время Второй мировой войны

Жизнь королевы Елизаветы II была наполнена множеством интересным событий и мероприятий. С юных лет принцесса участвовала в огромном количестве протокольных и не только мероприятий.

На этом снимке принцесса Елизавета запечатлена в Букингемском дворце. Она одета в форму, а белые полоски на ее кармане говорят о том, что принцесса лидер патруля. Кадр сделан 9 января 1943 года, в военное время.

Принцесса Елизавета / Фото: Associated Press

Напомним, королева Елизавета II стала первой женщиной в британской королевской семье, которая прошла службу в армии. По собственной инициативе в феврале 1945 года она вступила во "Вспомогательную территориальную службу", так называемые женские отряды самообороны во время Второй мировой войны.

Также мы уже рассказывали вам, кто из королевских особ служил в армии, имеет воинское звание или проходил учебу.

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