День в истории: юные принцессы Елизавета и Маргарет на Королевской конной выставке

Всю жизнь королева Елизавета II и ее сестра - принцесса Маргарет - были очень близки.

Мы нашли архивное фото, которое было сделано в этот день, 31 мая 1945 года. На нем запечатлены сестры – принцесса Елизавета и принцесса Маргарет.

19-летняя Елизавета и 14-летняя Маргарет с гордостью держат серебряный кубок, врученный им в качестве первого приза на Королевской конной выставке в Виндзоре. Едут они в конной повозке, которое управляет принцесса Елизавета.

Будущая королева одета в пальто c мелким принтом, перчатки, а на голове у нее завязан платок. Ее сестра также в пальто и платке, еще на воротнике у нее пришпилена брошка.

Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет / Фото: Associated Press

А буквально вчера мы вспоминали, как королева Елизавета II в театр ходила. Каждый королевский выход привлекал внимание публики.

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