Денежный скандал в королевской семье: бизнес родителей Кейт Миддлтон обанкротился и задолжал огромную сумму

Не так давно стало известно, что Кэрол и Майкл Миддлтоны продали свой семейный бизнес, а теперь издание Daily Mail сообщило, что их компания Party Pieces Holdings задолжала 2,6 миллиона фунтов стерлингов. Кредиторы заявили, что чувствуют себя преданными, поскольку полностью доверяли паре, которая тесно связана с королевской семьей.

Компания Party Pieces Holdings была основана 36 лет назад в 1987 году, когда Кейт исполнилось только пять лет. Идея пришла Кэрол после того, как она не могла найти необходимые тарелки для праздничного стола в честь дня рождения дочери.

Спустя 36 лет Кэрол и Майкл решили продать свою компанию, благодаря которой они заработали миллионы и смогли отправить троих детей в дорогущий колледж Мальборо, где обучение стоило 42 930 фунтов стерлингов в год, а также купить особняк в Беркшире за 4,7 миллиона фунтов стерлингов.

Кэрол Миддлтон / Фото: Getty Images

Издание отмечает, что одним из пострадавших в этой истории является арендодатель Party Pieces лорд Илифф, в чьем поместье в Беркшире компания базируется уже много лет. Ему Миддлтоны должны 57 480 фунтов стерлингов. Теперь мужчина столкнулся с серьезными финансовыми последствиями из-за невыплаты Миддлтонами денег.

Кэрол Миддлтон / Фото: Getty Images

В убыток бизнес пришел с началом пандемии COVID-19, ведь в Британии были запрещены вечеринки и собрания.

Кэрол и Майкл Миддлтон / Фото: Getty Images

Пока ничего не известно о том, намерена ли принцесса Уэльская и Пиппа Миддлтон помочь своим родителям расплатиться с долгами. Но известно, что семья продала бизнес предпринимателю, владеющему, среди прочего, бизнесом по производству мороженого - Джеймсу Синклеру.

Кэрол Миддлтон и Майкл Миддлтон / Фото: Associated Press

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