Деньги, бизнес и грязные подгузники: что известно о старшей дочери Виктора Орбана - премьер-министра Венгрии

Рассказываем о семье скандального политика, который отказывается помогать Украине.

Евросоюз в попытках ввести эмбарго на нефть ведет сложные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который не только категорически его не поддерживает и накладывает вето, но еще и является давним соратником Путина.

Орбана неоднократно критиковали в Европе за его отношения с российским президентом, поскольку еще до начала полномасштабного вторжения в Украину, когда возле границ нашей страны начинало увеличиваться количество российской техники, венгерский политик встречался с Путиным и категорически отказывался критиковать действия России и политику Кремля.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, президент России Владимир Путин предупредил Венгрию о готовящейся войне с Украиной. Будапешт считал, что сможет забрать часть украинской территории, вероятно, Закарпатье. Что ж, план не удался, но, изучая политическую карьеру, консервативные взгляды, откровенный сексизм и коррумпированную политику венгерского премьера, подобные действия не удивительны.

Виктор Орбан / Фото: Associated Press

Но есть еще одна интересная часть его жизни - личная. У Виктора Орбана пятеро детей. Как и дети множества российских политиков и олигархов, они ведут роскошную жизни, ни в чем себе не отказывая.

Виктор Орбан / Фото: Associated Press

Жена и дети

Виктор Орбан женат на юристе и предпринимателе Анико Леваи с 1986 года. В этом браке у пары родилось пятеро детей: Рахель, Гашпар, Сара, Роза, Флора. Известно, что Анико занимается волонтерской и благотворительной деятельностью, в рамках которой иногда совершает самостоятельные визиты в другие страны, а также является Послом доброй воли Венгерской экуменической службы помощи. На протяжении каденции своего мужа активно принимает участие в прокладывании политической почвы на Закарпатье, куда приезжала, чтобы открыть там представительство венгерского гуманитарного фонда. Также жена премьер-министра и ее старшая дочь Рахель уже несколько лет входят в список Forbes как самые влиятельные женщины Венгрии.

Виктор Орбан с детьми и женой / Фото: Hungary Today

Любимая дочь

Старшей дочери пары - Рахель - 33 года, и она замужем с 2013 года, однако в Венгрии о ней ходит много интересных историй. В частности, вопрос вызывает то, что девушка успела окончить довольно престижные и недешевые учебные заведения: университет в Будапеште, Бостонский университет в США, итальянский Университет Сиены и французскую Сорбонну. Также девушка обучалась в швейцарской Лозанне на факультете туризма престижного Ecole Hoteliere.

Свадьба старшей дочери премьера и бизнесмена Иштвана Тиборча тоже была роскошной. Пара обвенчалась в Будапеште, на невесте было лаконичное платье и длинная фата от венгерского дизайнера Норы Сарман. Свадьба проходила в загородном комплексе. Перед началом церемонии активисты написали на стенах церкви: "Королевская свадьба". Закрашивали эти надписи практически перед самой церемонией. Также утверждалось, что за государственный счет перед свадьбой сделали ремонт дороги, которая вела к церкви.

Рахель Орбан в день свадьбы / Фото: The Budapest Beacon

В 2018 году венгров заинтересовал вопрос, откуда она берет на все это деньги. Рахель ответила, что оплачивает, конечно же, все свое обучение и путешествия самостоятельно - с личного с мужем счета. Также она отметила: "У меня высшее экономическое образование, более трех лет я работаю в сфере туризма". Однако, как сообщает The Budapest Beacon, по данным Центрального статистического агентства, на период 2013 года работники отрасли зарабатывали в среднем 600 долларов США в месяц, потому Орбан не могла бы самостоятельно оплатить как стоимость своего обучения в Швейцарии и тем более в других университетах, так и свадьбу.

Однако большой вопрос в этой истории вызвало то, что муж девушки очень тесно связан с политикой ее отца. После свадьбы компания зятя Орбана неоднократно побеждала в государственных тендерах, как и фирма сына президента - Гашпара. В общем, семейный бизнес получил тендеров на 8 миллиардов долларов, что составило примерно 10% стоимости всех госконтрактов за это время. При этом СМИ признают, что с юридической точки зрения все контракты были заключены в полном соответствии с законом, а потому предъявить обвинения Орбану в коррупции или кумовстве просто невозможно.

Дочь Виктора Орбана с мужем / Фото: Facebook/Orbán Viktor

В речах самого Виктора Орбана довольно часто прослеживается посыл об упадке Запада, но несмотря на это его любимая старшая дочь с мужем и тремя детьми перебрались жить в Испанию. Там же ее дети посещают дорогую частную школу. При этом муж Рахель, Иштван Тиборч, является частью венгерской элиты и одним из самых богатых людей страны. Он владеет десятками компаний и недвижимостью, яхт-клубом и отелями. Венгры называют его "зять нации".

Но несмотря на огромное состояние и влияние, пара никак не могла "отмыться" от довольно странной истории, которая приключилась с ними в Хорватии. Беременную Рахель сфотографировали, когда она выбрасывала на обочину использованный подгузник.

Blowing up the Hungarian internet: photos on a left-wing news site allegedly showing Viktor Orbán’s daughter, Ráhel leaving dirty diapers on the roadside in #Croatia.



Ráhel Orbán studied tourism management&became éminence grise of HUN tourism industry.https://t.co/xIFlCNf5ef pic.twitter.com/GYg16n6xN7 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) August 21, 2018

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