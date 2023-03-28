Держал руку на его сердце: Орландо Блум показал милое фото с Владимиром Зеленским

Орландо Блум, являющийся послом доброй воли ЮНИСЕФ, в рамках своего визита в Украину встретился с президентом Владимиром Зеленским. В Instagram актер опубликовал их общую фотографию, на которой запечатлен очень милый момент: Блум держит руку на сердце Зеленского, который положил свою руку сверху.

Владимир Зеленский и Орландо Блум/Instagram Орландо Блумf

Орландо выложил также фото с первой леди Еленой Зеленской, сделанное во время их участия во встрече "ЮНИСЕФ: Молодежь для Украины. План восстановления". На фотографии они любезно о чем-то говорят.

Орландо Блум и Елена Зеленская/Instagram Орландо Блумf

"Я имел честь встретиться и с президентом @zelenskiy_official, и с первой леди Украины @olenazelenska_official. Это было их решение остаться и возглавить свою страну в начале, который был маяком надежды и примером для остального мира уникального стоицизма, стойкости и мужества, которое я видел во всех украинцах, которых встретил за три дня своего визита @unicef. Я очень благодарен им за поддержку программ @unicef и за то, что они поставили детей в центр повестки дня правительства. Эта война лишила детей детства, а семьи уже больше года переживают насилие, травмы, потери, разрушения и перемещения. Мне удалось встретить нескольких своих героев, но не все герои рождаются равными", — написал актер в посте.

Владимир Зеленский и Орландо Блум / Фото: Associated Press

Напомним, в свою очередь, Елена Зеленская опубликовала в фотоблоге другой снимок с Орландо Блумом.

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