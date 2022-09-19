Держалась отстраненно и пустила слезу: герцогиня Меган на прощании с королевой Елизаветой II

Меган, герцогиня Сассекская, сегодня присутствовала на службе в честь королевы Елизаветы II. С монархом прощаются в Лондоне.
Герцогиня Сассекская держалась отстраненно от семьи в этот день. Она была приглашена на службу, но приехала туда одна, так как ее супруг - принц Гарри - принимал участие в процессии шествия за гробом королевы вместе с братом Уильямом, королем Чарльзом III и другими старшими членами семьи.
Во время службы фотографы запечатлели, как герцогиня Сассекская, которая стояла рядом с графиней Софи Уэссекской, любимой невесткой королевы, пустила слезу, когда наблюдала за тем, как гроб с телом Елизаветы II после службы выносили из аббатства.
Перед службой Меган недолго постояла рядом с Кейт, Джорджем и Шарлоттой Уэльскими, наблюдая за тем, как гроб с телом Елизаветы II ставят на алтарь. Затем она вместе с принцем Гарри заняли свои места во втором ряду рядом с принцессой Беатрис и ее мужем Эдоардо Мапелли-Моцци.
В первом ряду рядом вместе с королем с Чарльзом и королевой-консорт Камиллой находились королевская принцесса Анна, ее муж Тимоти Лоуренс, принц Эндрю, принц Эдвард и Софи Уэссекская, принц и принцесса Уэльские с Джорджем и Шарлоттой, Питер Филлипс и Зара с мужем Майком Тиндаллом.
Ранее мы подробнее рассказывали о том, как королеву Елизавету II провожали в последний путь.
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