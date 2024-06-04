Держались за руки и улыбались: сына Джо Байдена заметили с женой после суда

У президента США Джо Байдена было четверо детей. Дочь, которую звали Наоми, умерла в детстве вследствии автокатострофы с его первой женой. Старший сын президента - Бо умер от рака мозга в 2015 году. Дочь Эшли неоднократно попадала в скандалы, а вот сын Хантер может сесть в тюрьму на 25 лет - на этой неделе в штате Делавэре начались слушанья по поводу его дела.

Хантер Байден с женой Мелиссой Коэн Байден / Фото: Associated Press

54-летнего Хантера Байдена обвиняют в незаконном хранении оружия - в 2018 году он, заполняя бланки при покупке револьвера Colt Cobra 38, солгал, будто не употребляет наркотики. Также в октябре того же года он в течение 11 дней хранил оружие, находясь в наркотической зависимости. Ему грозит до 25 лет тюрьмы, если его признают виновным по трем федеральным пунктам обвинения: два — в даче ложных показаний и одно — в незаконном хранении оружия. Также Байдену-младшему предъявлены отдельные федеральные обвинения в Калифорнии в том, что он уклонялся от уплаты налогов.

Слушания начались 3 июня и ожидается, что продлятся от недели до двух. Поддержать Хантера пришла вся его семья, кроме отца. Джилл Байден появилась в суде в ярком наряде василькового цвета, а вот его жена - Мелисса Коэн - надела наряд серого цвета.

Хантер Байден с женой Мелиссой Коэн Байден / Фото: Associated Press

Мелиссе - 38-летний южноафриканский режиссер, которую он встретил в 2019 году и менее чем через неделю сделал ей предложение. В суд она надела обтягивающие штаны, шелковую блузу с бантом на шее и полосатый жакет. Волосы она собрала, надела очки от солнца и серьги-жемчужины.

Хантер Байден с женой Мелиссой Коэн Байден / Фото: Associated Press

Ранее он был женат на Кэтлин Буле с 1993 по 2017 год. У них трое детей: Наоми, Финнеган и Мэйси. Затем он вступил в отношения с вдовой своего умершего брата - Холли Оливере Байден и продлились около года. В 2018 году Байден-младший стал отцом еще одного ребенка - девочки. У ее матери и Хантера была короткая связь, которая закончилась беременостью. Сперва отцовство он отрицал, но тест ДНК поставил точку в этом вопросе - ребенок был от него. В 2020 году у него и его новой жены Мелиссы родился сын, которого назвали Бо - в честь умершего брата.

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