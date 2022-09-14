Держались за руки: княгиня Шарлин и князь Альбер II посетили мероприятие в Монако

Княжеская чета Монако появилась вместе на публичном мероприятии, а также почтила память королевы Елизаветы II.

В понедельник, 12 сентября, князь Альберт II и княгиня Шарлин заложили первый камень будущего приюта Общества защиты животных (СПА) Монако.

Этот приют, расположенный в коммуне Пейль, будет достроен в конце 2023 года и позволит принимать животных, оказавшихся в бедственном положении.

По этому случаю Альбер II объявил, что председательство в СПА Монако будет обеспечивать его жена, принцесса Шарлин.

Принцесса Шарлен много лет занимается спасением носорогов, а также мероприятиями, проводимыми с Южноафриканским Обществом защиты животных.

На мероприятии Шарлин появилась в строгом аутфите – белой рубашке и черных брюках и была обута в черные балетки. Также они с Альбером держались за руки, что в последнее врнмя можно увидеть крайне редко. Снимками авторства Эрика Мафона поделились на официальной странице княжеской четы в Facebook.

Известно, что 11 сентября в Монако прошла служба по королеве Елизавете II. Князь Альбер II сделал запись в книге соболезнований.

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