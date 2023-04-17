Держались за руки: княгиня Шарлин и князь Альбер II посетили спортивное мероприятие

Князь Альбер II и княгиня Шарлин вместе с сыном - принцем Жаком - побывали на финальном теннисном матче турнира ATP Masters Series в Монте-Карло.

Это был редкий семейный выход пары на публику, Альбер даже держал супругу за руку, что публично происходит крайне редко. Видимо, таким образом он хотел продемонстрировать на публике, что в их отношениях все в порядке.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Шарлин была одета в молочно-белый брючный костюм от Akris и белый топ с прозрачной вставкой, в ушах у нее были жемчужные серьги, на губах - красная помада, волосы уложены, а маникюр сделан красным лаком. На лице у княгини были солнцезащитные очки Salvatore Ferragamo.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Князь Альбер II был одет в темный пиджак, светлую рубашку, синий галстук в зеленую полоску и светло-серые брюки. Его сын - принц Жак - тоже был в синем пиджаке.

Княгиня Шарлин, князь Альбер II и принц Жак / Фото: Getty Images

Напомним, недавно князь Альбер II публично прокомментировал свой брак с Шарлин и рассказал, действительно ли пара находится на грани развода.

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