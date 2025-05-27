Держались за руки: папарацци подловили Эммануэля Макрона с женой Брижит во время прогулки во Вьетнаме

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

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Папарацци подловили президента Франции Эммануэля Макрона и его жену Брижит Макрон во время прогулки по Ханою. Супруги держались за руки.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Эммануэль был одет в классический черный костюм, белую рубашку и обут в черные туфли. Брижит предпочла черный свитер с золотым принтом на рукавах, черные брюки-клеш и черные кожаные ботильоны на высокой грубой подошве. На талии у нее был черный широкий пояс. Первая леди собрала волосы в элегантную прическу, сделала макияж смоки-айс и завершила лук серьгами и кольцами с камнями.

Напомним, в Сети уже второй день обсуждают скандальный момент между супругами Макрон, когда Брижит перед выходом из самолета вроде бы дала «пощечину» Эммануэлю. Пользователи предполагают, что между первой леди и президентом произошла ссора.

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