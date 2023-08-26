Держались за руки: почетные император и императрица Японии осмотрели урожай на грядке

Почетный император Японии Акихито и его жена – почетная императрица Митико – посетили поселение Охината в Каруизаве, в префектуре Нагано. Фотографы запечатлели, как супруги держались за руки.

Митико появилась там в светлой полосатой блузке с широкими рукавами, которую она сочетала с черными прямыми брюками. На лице у нее были оптические очки, в ушах – лаконичные металлические серьги, на шее – металлические бусы, а на руке – серебряные часы.

Почётный император Акихито и императрица Митико / Фото: Getty Images

Император Акихито был одет в светлую рубашку и серые брюки.

Почётный император Акихито и императрица Митико / Фото: Getty Images

Напомним, почетные императорские супруги встретились с фермерами и осмотрели поля.

Читайте также: