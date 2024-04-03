Держались за руки: Владимир и Елена Зеленские посетили художественную выставку

Владимир и Елена Зеленские посетили выставку украинской художницы, шестидесятницы Аллы Горской "Боривитер" в Украинском доме, на которой представлены произведения живописи, графики и эскизы монументальных работ художницы.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Глубокая экспозиция, потому что она не только о творчестве художницы-шестидесятницы – она звучит голосами целого поколения. Репрессированного, расстрелянного советской властью", – написала супруга президента.

Фотографии оттуда первая леди опубликовала на своей странице в Instagram.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

Из-за войны большинство мозаик украинской монументалистки-шестидесятницы потеряно. Горская создала их на украинском Востоке, и с 2014 года они находятся под оккупацией. Их судьба неизвестна.

Среди них мозаичное панно с птицей Боривитер, которую художница создала в 1967 году для ресторана "Украина" в Мариуполе. По замыслу художницы он будто летел из помещения к морю, на которое открывался вид из окна. Панно сначала пострадало во время российских бомбардировок города, позже его вместе с разрушенным зданием снесли оккупанты.

Фото: Instagram Елены Зеленской

"Но сегодня они – в виде копий и эскизов, – а также еще 100 работ из частных коллекций в Киеве, в Украинском доме, на выставке "Алла Горская. Боривитер". Хочется пафосно добавить: потому что искусство не уничтожить. Но на самом деле при сохранении искусства всегда огромный труд неравнодушных: искусствоведов, кураторов, коллекционеров", – отметила Елена.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

Президентские супруги приглашают всех желающих посетить выставку, которая продлится до 28 апреля, чтобы собственными глазами увидеть это достояние украинского искусства.

"Это хорошая возможность познакомиться (а для кого-то — углубиться) с важным пластом нашей культуры. Потому что когда, как не сейчас, изучать свое прошлое, чтобы понимать, за какое будущее мы боремся", — добавила Зеленская.

Президентские супруги рассматривали экспозицию, держась за руки. Это выглядело очень мило.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди была одета в деловой черный брючный костюм и голубую рубашку с гофрированными манжетами. Образ она дополнила элегантными серьгами.

На президенте был черный свитшот с изображением трезубца и брюки цвета хаки.

Напомним, Елена Зеленская в брючном костюме и с серьгами-кольцами посетила фабрику-кухню в Буче.

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