Держась за руки: Меган и Гарри посетили соревнования по легкой атлетике в Нидерландах

Держась за руки: Меган и Гарри посетили соревнования по легкой атлетике в Нидерландах

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл сейчас находятся в Гааге, где вчера стартовали Invictus Games.

Сегодня чета Сассекских посетила соревнования по легкой атлетике, а также празднуют Пасху в кулуарах Invictus Games.

Меган и Гарри / Associated Press

В субботу вечером принц Гарри и герцогиня Меган посетили церемонию открытия "Игр непобежденных", а сегодня побывали на самих играх.

Меган и Гарри / Associated Press

Герцогиня Меган была в белом коротком пальто и джинсах, а обута в туфли-лодочки на каблуках. Принц Гарри был в черной кофте с логотипом Invictus Games. Фотографы сделали много фотографий пары.

Меган и Гарри / Associated Press

Меган и Гарри / Associated Press

Напомним, в 2014 году принц Гарри, прослуживший десять лет в британской армии и дважды побывавший в Афганистане, вдохновился на создание "Игр" - соревнований в паралимпийском стиле, демонстрирующих непобедимый дух раненых, больных и раненых военнослужащих.

Меган и Гарри / Associated Press

Меган и Гарри / Associated Press

Игры Invictus ранее проводились в Лондоне в 2014 году, Орландо в 2016 году, Торонто в 2017 году (где пара впервые присутствовала на публике вместе), и Сиднее в 2018 году. В следующий раз они пройдут в Дюссельдорфе, Германия, в 2023 году.

Меган и Гарри / Associated Press

Меган и Гарри / Associated Press

Тем временем члены британской королевской семьи сегодня присутствовали на пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Associated Press

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