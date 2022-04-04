Держась за руки на огромном стадионе: солистка Go_A и итальянская певица Gaia исполнили антивоенный гимн Джона Леннона

Каждый украинец сегодня поддерживает нашу страну на своем фронте.

Солистка Go_A Катя Павленко вместе со своей итальянской коллегой Gaia исполнили культовую песню Джона Леннона "Imagine", которая считается антивоенным гимном, перед футбольным матчем в Италии между командами "Ювентус" и "Интер".

Катерина Павленко и итальянская певица Gaia / Getty Images

Обе артистки вышли на стадион в белой одежде и держали в руках сине-желтые ленты. Во время исполнения песни на стадионе выключили освещение, а футбольные болельщики включили фонарики на своих мобильных телефонах. Обе певицы стояли на газоне, держась за руки, а футболисты стояли на поле чуть позади.

Катерина Павленко и итальянская певица Gaia / Getty Images

Катерина Павленко и итальянская певица Gaia / Getty Images

Катерина Павленко и итальянская певица Gaia / Getty Images

Целью этого выступление было привлечь внимание всего мира й войне, которую Россия развязала на территории Украины 24 февраля. Провести такую акцию в поддержку Украины предложили футбольные клубы, а итальянская Серия А поддержала ее.

Композиция Леннона "Imagine" (с англ. "Представьте себе") была записана в в период с 20 мая по 5 июля 1971 года. В ней автор изложил свои взгляды на то, каким должен быть мир. Леннон заявил, что песня "является в сущности Коммунистическим манифестом, хотя он сам не коммунист и не принадлежит ни к какому политическому движению.

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