Держатся отстраненно друг от друга: Шарлин и Альбер снова появились на публике

Княгиня Монако Шарлин снова появилась на публике со своей семьей после того, как много месяцев находилась на лечении.
От чего лечилась принцесса Монако до сих пор держится в секрете. Судя по всему, оно прошло хорошо, и княгиня смогла вернуться к выполнению своих королевских обязанностей.
Сегодня вместе с мужем Альбертом II и детьми Шарлин посетила турнир по регби Sainte Devote, где соревновались игроки до 12 лет из 14 стран.
Турнир проводился уже в десятый раз, был основан в 2009 году и поощряет детей младше 12 лет участвовать в дружеских соревнованиях в надежде, что они подружатся с другими людьми, приехавшими со всего мира, пишет Hello!
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В Instagram княгиня поделилась несколькими снимками с мероприятия. На снимках Шарлин запечатлена снова в сером платье-рубашке и черных остроносых туфлях на невысоких каблуках. Она обнимает своих детей – принца Жака и принцессу Габриэллу.
На публике семья демонстрировала единство, однако было снова заметно, что Шарлин и Альбер II держатся холодно по отношению друг к другу.
Напомним, 30 апреля, принц Альберт и принцесса Шарлин посетили автопробег Monaco E-Prix со своими детьми. Это было первое появление принцессы на публике после длительного отсутствия.
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