Держись, Патрон, идет подкрепление: пограничники показали собак-выпускников саперных курсов

О прославленном Патроне – талисмане черниговских пиротехников, который вместе с ними разминирует деоккупированные территории, знают все.

Смелого служебного пса ждет подкрепление – Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Facebook показала видео с собаками, которые вместе с кинологами прошли специальное обучение в Литве и теперь готовы помогать Патрону в разминировании территорий.

На видео собаки, среди которых был замечен и джек-рассел-терьер, ищут взрывные устройства в разных местах.

"Держись, Патрон, едет подкрепление саперов-пограничников. В ближайшее время в Украину вернутся пограничники-кинологи и их служебные собаки, которые научились саперному делу в Литве.

Собак учат искать взрывчатку в транспорте, на местности, в том числе и в руинах.

Эти умения кинологов сегодня очень востребованы на всех участках границы, где возможны диверсии. Особенно опасны приграничные регионы, откуда Силы обороны Украины выгнали рашистов. Так что выпускники саперного курса без работы не будут сидеть, а прославленному четвероногому саперу из ГСЧС Украины - Патрону - придет надежное подспорье", - пишут пограничники.

Хозяева Патрона рассчитывали на другую судьбу для своего любимца

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