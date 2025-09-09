- Дата публикации
- Категория
- Общество
Держит траур: герцогиня Софи в черном платье-рубашке на новом мероприятии в Канаде
Герцогиня Эдинбургская Софи на этой неделе продолжает свой визит в Канаду.
Вчера, в третью годовщину со дня смерти королевы Елизаветы II, герцогиня, как главнокомандующая Южно-Альбертским легким кавалерийским полком, посетила арсенал Джефферсона в Эдмонтонском гарнизоне в Альберте.
60-летняя Софи снова надела черное платье-рубашку (так как члены королевской семьи в трауре по герцогине Кентской), обула туфли с острым носком и жемчужной отделкой от Jimmy Choo из нюдовой лаковой кожи.
Образ свой герцогиня Эдинбургская дополнила золотыми цветочными серьгами с бриллиантами от Adore Jewels, подвеской на золотой цепочке на шее, легким макияжем и аккуратным маникюром в светлом оттенке. Ее волосы были частично заколоты заколкой сзади и Софи улыбалась.
Герцогиня Софи уже более пяти дней находится в Канаде, ранее мы показывали, в каких образах она уже появлялась на публичных мероприятиях.