Держит траур: герцогиня Софи в черном платье-рубашке на новом мероприятии в Канаде

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Вчера, в третью годовщину со дня смерти королевы Елизаветы II, герцогиня, как главнокомандующая Южно-Альбертским легким кавалерийским полком, посетила арсенал Джефферсона в Эдмонтонском гарнизоне в Альберте.

60-летняя Софи снова надела черное платье-рубашку (так как члены королевской семьи в трауре по герцогине Кентской), обула туфли с острым носком и жемчужной отделкой от Jimmy Choo из нюдовой лаковой кожи.

Образ свой герцогиня Эдинбургская дополнила золотыми цветочными серьгами с бриллиантами от Adore Jewels, подвеской на золотой цепочке на шее, легким макияжем и аккуратным маникюром в светлом оттенке. Ее волосы были частично заколоты заколкой сзади и Софи улыбалась.

Герцогиня Софи уже более пяти дней находится в Канаде, ранее мы показывали, в каких образах она уже появлялась на публичных мероприятиях.

