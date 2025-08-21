Дерзко высказался: что произнес принц Филипп королеве Елизавете II после свадьбы Гарри и Меган

Свадьба Гарри и Меган / © Associated Press

Он утверждает, что принц Филипп вздохнул с облегчением после свадьбы своего внука принца Гарри и его американской невесты Меган Маркл. Гарри и Меган поженились в часовне Святого Георгия в Виндзоре в мае 2018 года.

Грант Харролд провел семь лет в поместье Хайгроув с 2004 по 2011 год и в своей новой книге «Королевский дворецкий: моя замечательная жизнь на королевской службе», которая выйдет в свет 28 августа, делится своими размышлениями. Вот что он написал об этой свадьбе:

«Когда все формальности были завершены, мы наблюдали, как счастливая пара, а затем и другие члены королевской семьи, вышли из часовни». Он описывает, как принц Филипп повернулся к своей жене, королеве Елизавете II, и произнес четыре жестоких слова: «Слава богу, все кончено».

Королева Елизавета II и принц Филипп на свадьбе Гарри и Меган, 2018 год / © Associated Press

Как пишет US Weekly, принц Филипп был «приветлив» к Меган, когда она вышла замуж и вошла в королевскую семью.

Королевский биограф Ингрид Сьюард рассказала изданию в 2021 году: «Он был очень радушным к Меган, потому что, конечно, она была новичком, и совсем другим новичком. Однако во время романа Меган и Гарри он был не так часто рядом, потому что вышел на пенсию. Он вообще не видел Меган, и у него не было возможности построить с ней отношения».

После смерти Филиппа в апреле 2021 года герцог и герцогиня Сассекские выразили скорбь по нему, опубликовав официальное заявление. А за несколько месяцев до смерти Филиппа пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором затронули тему расизма в королевской семье. Говорят, это интервью очень расстроило принца.