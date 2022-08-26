Десятки офицеров российской разведки следят за дочерью Путина и ее любовником Зеленским

35-летняя Катерина Тихонова уже четыре года постоянно совершает тайные визиты в Мюнхен, Лондон и другие места по всей Европе для свиданий с 53-летним Игорем Зеленским, бывшим руководителем Баварского государственного балета.

Как сообщает Mirror, Путин отправил десятки офицеров российской разведки для наблюдения за дочерью, которая много раз совершала романтические поездки на Запад, чтобы встретиться со своим возлюбленным.

У Катерины Тихоновой уже четыре года роман с 53-летним Игорем Зеленским (который не является родственником украинского президента Владимира Зеленского), бывшим руководителем Баварского государственного балета. Путин, очевидно, знает все о личной жизни дочери, поскольку его шпионы всегда присутствуют в соседних спальнях. При этом российские агенты ведут себя настолько непрофессионально, что их заметила немецкая разведка, которая, как утверждается, начала за ними следить.

Во время поездки в Лондон в марте 2017 года шесть агентов российской разведки были размещены в трех гостиничных номерах. Им приходилось ютиться парами в тесных лондонских отелях, сообщает источник.

Во время очередной тайной поездки инкогнито любимой дочери Путина — на этот раз в отель Continental Relax & Spa в Хальмстаде, Швеция — ее сопровождали не менее десяти офицеров спецслужб, когда-то входивших в состав КГБ.

Екатерина Тихонова / Фото: скриншот с видео

Двое из них были разоблачены как Дмитрий Данков и Дмитрий Посуненко, которые лично охраняли ее отца.

Тихонова когда-то была зажигательной танцовщицей рок-н-ролла, которая вышла замуж за самого молодого в России миллиардера Кирилла Шамалова, сына близкого друга Путина.

Екатерина Тихонова и Кирилл Шамалов / Фото: istories.media

Но брак распался, и Катерина закрутила отношения со звездой балета Зеленским. Сейчас у пары есть дочь.

Игорь Зеленский / Фото: Getty Images

Катерина Тихонова недавно прошла процедуру подтяжки лица в Германии. Эту процедуру дочь Путина делает регулярно, для чего летает в Германию. Во время подтяжки ей делают инъекции ее собственной плазмы крови. Процедуру иногда называют "вампирский омоложением".

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